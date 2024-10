Gaeta.it - La mostra di Paolo Ruffo: un viaggio attraverso il tempo e l’ambiente al Palazzo delle Esposizioni di Roma

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 29 ottobre 2023 fino al 16 febbraio 2025, ildiospita “L’ultimo meraviglioso minuto“, lapersonale di. Con oltre 50 opere, l’artista invita il pubblico a riflettere sul rapporto fra l’uomo e il pianeta, offrendo uno sguardo originale e carico di significato. La sua arte si fa ponte tra passato e presente, proponendo un percorso che culmina in un omaggio alla città eterna,. Unche attraversa epoche e ambientidescrive la suacome un ampio“nello spazio e nel“, fin dalla prima sala, dove il visitatore è accolto da una foresta primordiale disegnata a penna. Questa installazione funge da sipario per una serie di immagini di piante e minerali, evocative di un’epoca in cui la giungla tropicale dominava il nostro pianeta.