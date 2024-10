Gaeta.it - Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma: Auto a Fuoco in Tunnel Crea Panico Tra Gli Automobilisti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico ha avuto luogo lunedì pomeriggio nel traffico caotico deldi, dove un’ha presomentre attraversava un. Questo evento ha scatenato momenti di autentica apprensione non solo per il conducente, ma anche per gli altrimobilisti che si trovavano nelle vicinanze. La prontezza e la professionalità dimostrate in questa situazione d’emergenza hanno evitato conseguenze più gravi e hanno messo in luce l’importanza di un intervento rapido in caso di incidenti stradali. Il momento critico dell’incidente L’incidente è avvenuto lungo il tratto di GRA che unisce le uscite Boccea e Casal del Marmo, precisamente all’interno di unchiuso. Tutto ha avuto inizio quando il motore dell’ha cominciato a emettere fiamme visibili dal cofano.