In auto con un kg di droga. Un 59enne casertano e un 46enne algerino, quest'ultimo irregolare sul territorio italiano e con precedenti per spaccio, sono stati arrestati dagli agenti della polizia stradale di Napoli Nord. I due sono stati fermati mentre percorrevano l'autostrada A1 in

In autostrada con un kg di hashish nell'auto: due arresti

