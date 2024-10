Lanazione.it - Il Comune studia soluzioni: "Ristori per le società ‘orfane’ degli impianti"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell’incontro fra l’amministrazione, il Cgfs e i dirigenti delledel nuoto sono stati indicati in primis quelli che saranno i prossimi passaggi del cantiere della piscina di via Roma, oltre agli indirizzi di massima sulla riorganizzazionespazi. Ma è emerso un dettaglio che riguarda anche tutti gli altri sport: l’amministrazione Bugetti ha esternato l’intenzione di stanziare 50mila euro per ristorare tutte lesportive che a causa dei lavori non hanno potuto utilizzare i rispettivi, tramite un bando che dovrebbe essere pubblicato dalentro fine anno. Partiamo dalletrovate per il nuoto: gli orari definitivi entreranno in vigore nelle piscine gestite dal Cgfs da dopodomani per il prossimo bimestre (indicativamente) tanto per l’agonismo quanto per il nuoto libero.