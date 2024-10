Bubinoblog - I CASI DI TERESA BATTAGLIA: NINFA DORMIENTE È IL NUOVO CASO PER ELENA SOFIA RICCI

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il successo di “Fiori sopra l’inferno”, arriva unper. Tra le montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan. La ragazza è apparentemente morta suicida con un colpo di pistola al cuore. Tuttavia, per la commissaria, qualcosa non quadra in questa morte perché secondo lei si tratta di un omicidio camuffato da suicidio. Marta stava infatti cercando la verità su suo padre, accusato di aver ucciso l’amante Hanna, nativa proprio della Val Resia.riesce a dimostrare che Marta è stata effettivamente uccisa, ma l’omicidio della poliziotta inizia a intrecciarsi, come i fili di una tela, con un quadro perduto da tempo e con la scia di morte che sembra seguirlo. Una donna comedeve essere raccontata.