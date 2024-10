Biccy.it - Grande Fratello, le anticipazioni della puntata: cosa succederà questa sera

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è molta attesa da parte dei fan del trash in merito allache andrà in ondadi. L’hype è alle stelle, la carne sul fuoco è moltissima e queste sono le. I concorrenti scopriranno che Shaila e Lorenzo non sono stati eliminati ma hanno vissuto una settimana al Gran Hermano dove sono pure diventati una coppia e hanno fatto l’amore. Come reagiranno Helena Prestes e Javier Martinez? La prima, dopo la falsa eliminazione di Spolverato, è scoppiata a piangere confessando di amarlo mentre il secondo, dopo essere stato “lasciato” dalla Gatta ha svelato tutto quello che ha fatto con lei sotto le coperte e che lei non voleva si sapesse. Alfonso Signorini farà poi chiarezza sulla permanenza lampo di Maica Benedicto e indagherà sul suo rapporto con Tommaso Franchi.