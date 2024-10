Grande Fratello 25, Federica Petagna concorrente ufficiale: spiazza il gesto di Alfonso D’Apice (Di lunedì 28 ottobre 2024) Federica Petagna, fresca di partecipazione a Temptation Island Winter, è stata annunciata come concorrente ufficiale del Grande Fratello 25, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan. Tuttavia, a sorprendere non è stata solo la notizia della sua partecipazione, ma anche un gesto enigmatico del suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Alfonso ha pubblicato un selfie su Instagram, accompagnato da un’icona a forma di clessidra e da alcune maschere, suscitando interrogativi tra i fan. Il simbolo della clessidra ha fatto ipotizzare che Alfonso intenda suggerire che, col tempo, le “maschere” di Federica cadranno all’interno della casa. Il pubblico ora attende di capire se il messaggio nasconda un significato più profondo o se sia solo una provocazione. Ecco tutti i dettagli. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Federica Petagna concorrente ufficiale: spiazza il gesto di Alfonso D’Apice Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), fresca di partecipazione a Temptation Island Winter, è stata annunciata comedel25, suscitando entusiasmo e curiosità tra i fan. Tuttavia, a sorprendere non è stata solo la notizia della sua partecipazione, ma anche unenigmatico del suo ex fidanzatoha pubblicato un selfie su Instagram, accompagnato da un’icona a forma di clessidra e da alcune maschere, suscitando interrogativi tra i fan. Il simbolo della clessidra ha fatto ipotizzare cheintenda suggerire che, col tempo, le “maschere” dicadranno all’interno della casa. Il pubblico ora attende di capire se il messaggio nasconda un significato più profondo o se sia solo una provocazione. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello 25, Federica Petagna concorrente ufficiale: spiazza il gesto di Alfonso D’Apice

