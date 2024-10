Gli archivi riservati dello Stato sembrano un colabrodo: il problema dell’inchiesta hacker (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell'inchiesta sulla società di consulenza Equalize Srl il dato più preoccupante che emerge è la facilità con cui gli hacker entravano nelle banche dati riservate delle forze dell'ordine. Solo nell'ultimo mese questo è il secondo caso in cui le nostre banche dati svelano tutta la loro vulnerabilità. Fanpage.it - Gli archivi riservati dello Stato sembrano un colabrodo: il problema dell’inchiesta hacker Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell'inchiesta sulla società di consulenza Equalize Srl il dato più preoccupante che emerge è la facilità con cui glientravano nelle banche dati riservate delle forze dell'ordine. Solo nell'ultimo mese questo è il secondo caso in cui le nostre banche dati svelano tutta la loro vulnerabilità.

Gli archivi riservati dello Stato sembrano un colabrodo: il problema dell’inchiesta hacker

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nell'inchiesta sulla società di consulenza Equalize Srl il dato più preoccupante che emerge è la facilità con cui gli hacker entravano nelle banche ... (fanpage.it)

Noto per indagini storiche come la liberazione di Alessandra Sgarella e l'arresto dei mandanti dell'omicidio Gucci, è finito ai domiciliari con l'accusa di aver violato gli archivi riservati del minis ... (wired.it)

Francamente, mi sembra di non rivelare nulla che non sia già sotto gli occhi di chiunque ... per anni ha potuto “passeggiare” negli archivi riservati più diversi, senza che nessuno si ... (roma.corriere.it)

Si annunciano misure per impedire questi disastri informatici, blindando i database che contengono le informazioni ... (ilsole24ore.com)

Al vertice degli Archivi generali dello Stato vi è un direttore, coadiuvato da un consiglio (eforato) di nove membri. Il direttore partecipa al consiglio come relatore, senza diritto di voto. Il ... (wikiwand.com)