Giorni della Ricerca, Mattarella: “Necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale nella sanità” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla cerimonia di celebrazione dei Giorni della Ricerca, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di “eliminare i divari territoriali” per garantire l’efficacia della Ricerca nel campo oncologico. Ha affermato che è responsabilità comune assicurarsi che tali disparità non ostacolino l’accesso alle cure, richiamando i principi di universalità e parità dei diritti sanciti L'articolo Giorni della Ricerca, Mattarella: “Necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale nella sanità” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla cerimonia di celebrazione dei, il presidenteRepubblica, Sergio, ha sottolineato l’importanza di “eliminare i divari territoriali” per garantire l’efficacianel campo oncologico. Ha affermato che è responsabilità comune assicurarsi che tali disparità non ostacolino l’accesso alle cure, richiamando i principi di universalità e parità dei diritti sanciti L'articolo: “di

Giorni della Ricerca, Mattarella: “Necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale nella sanità”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Il cancro. Un’insidia diffusa e temuta, avvertita come condanna inesorabile sino a non molti anni fa. E’ stato un risultato importante avergli restituito la ... (quotidianodelsud.it)

Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di celebrazione de “I Giorni della Ricerca”, iniziativa promossa dal ... (informazione.it)

Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ribadito anche la necessità di "rimuovere e superare condizioni di divario territoriale" perché l'universalità delle cure e la parità dei diritti sono princip ... (msn.com)