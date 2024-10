Agi.it - Fine ottobre con clima mite e giornate soleggiate

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - È unall'insegna della stabilità con l'alta pressione in rinforzo in vista del ponte del 1 novembre. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica all'inizio di questa ultima settimana divede un vasto campo di alta pressione in rimonta tra Atlantico, Europa e Mediterraneo. Dopo la lunga fase di maltempo ecco che l'anticiclone porta condizioni meteo decisamente più stabili su tutta l'Italia conche saranno per lo piùma anche miti. Attenzione solo al ritorno di nebbie e nubi basse che nei prossimi giorni interesseranno soprattutto coste e pianure del Nord. Temperature di qualche grado sopra la media fino al termine del mese con valori piuttosto miti specie di giorni.