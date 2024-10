F1 GP Messico Vasseur | Serve ottimismo e concentrazione Costruttori? Vediamo come andrà la prossima

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Credo che siamo arrivati vicini alla doppietta, forse Charles sarebbe stato in grado di rimanere davanti a Norris. E’ stato però difficile mantenere le gomme in temperatura in quella fase, perché stavamo facendo risparmio carburante e risparmio dei freni. Nel complesso è stato molto positivo, dobbiamo essere ottimisti, mantenendo laper il resto della stagione“. Così il team principal della Rossa Frederical termine del Gran Premio del, vinto da Carlos Sainz: “29 punti dalla McLaren? Manterrò lo stesso atteggiamento. Spero che la stampa parli della penalità di Verstappen e di Norris e che nessuno si concentri su di noi. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro,la. Gestione Leclerc?è una pista particolare,fare molta gestione per via dell’altitudine, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro“.