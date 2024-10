Eyes Wide Shut, Tom Cruise ripete le battute degli altri: un video mostra l'astuta scelta di Kubrick per il personaggio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ricorre il 25ennale dell'ultimo film diretto da Stanley Kubrick. Un video che circola sul web mette in risalto una particolarità del personaggio di Bill Harford, interpretato da Tom Cruise. Comingsoon.it - Eyes Wide Shut, Tom Cruise ripete le battute degli altri: un video mostra l'astuta scelta di Kubrick per il personaggio Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ricorre il 25ennale dell'ultimo film diretto da Stanley. Unche circola sul web mette in risalto una particolarità deldi Bill Harford, interpretato da Tom

Eyes Wide Shut, Tom Cruise ripete le battute degli altri: un video mostra l'astuta scelta di Kubrick per il personaggio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In un'intervista rilasciata al New York Times nel 2020, Nicole Kidman ha parlato della sua esperienza con le scene di nudo in Eyes WIde Shut ... (lascimmiapensa.com)

Si dice che Eyes Wide Shut abbia fatto venire l'ulcera all'inaffondabile Tom Cruise. Da Mission: Impossible a Eyes Wide Shut, Tom Cruise ricrea le scene dei suoi film in TV L'attore era talmente ... (movieplayer.it)

Tom Cruise e Nicole Kidman non dovettero arrivare a tanto, ma pur di prender parte ad Eyes Wide Shut accettarono un contratto dai termini davvero inediti, soprattutto per due star di quel calibro. (cinema.everyeye.it)