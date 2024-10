Espulsione Makoumbou, il centrocampista del Cagliari dispiaciuto per il rosso: il gesto verso i compagni sorprende tutti! (Di lunedì 28 ottobre 2024) Espulsione Makoumbou, il centrocampista rossoblù dispiaciuto per il cartellino rosso contro l’Udinese: il gesto verso i compagni sorprende In occasione dell’ultima sconfitta contro l’Udinese, Antoine Makoumbou si è distinto in negativo ricevendo un’Espulsione che ha lasciato in dieci il Cagliari e mettendo così in difficoltà i rossoblù guidati in panchina dal tecnico Davide Nicola. Secondo quanto riportato da L’Unione Calcionews24.com - Espulsione Makoumbou, il centrocampista del Cagliari dispiaciuto per il rosso: il gesto verso i compagni sorprende tutti! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024), ilblùper il cartellinocontro l’Udinese: ilIn occasione dell’ultima sconfitta contro l’Udinese, Antoinesi è distinto in negativo ricevendo un’che ha lasciato in dieci ile mettendo così in difficoltà iblù guidati in panchina dal tecnico Davide Nicola. Secondo quanto riportato da L’Unione

