Ilrestodelcarlino.it - Escursionisti rodigini bloccati sulla ferrata. Un 34enne abbandona l’amico a Punta Aglio, poi si blocca anche lui

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Belluno, 28 ottobre 2024 -to dal compagno di escursione, un 36enne rodigino è rimasto solo e al buio per tutta la notte all’uscita delladi, sulle cime bellunesi di Cortina d’Ampezzo. L’uomo è stato salvato dal soccorso alpinoTofana di Mezzo, a 2.900 metri di altezza.lui trovatosi in difficoltà durante il rientro, è stato recuperato verso le 23 mentre scendeva verso il Rifugio Pomedes. Entrambi glisono di Adria, in provincia di Rovigo. Cosa è successo Dopo aver ricevuto la segnalazione che una persona si trovavata, la Centrale del Suem si è attivata ieri sera ed è rimasta in contatto telefonico con il 36enne di Adria. I soccorritori hanno così saputo che il suo compagno, che si trovava più avanti e stava rientrando alla base percorrendo a ritroso l'itinerario.