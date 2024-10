Donald Trump vuole la pena di morte per gli immigrati che uccidono gli americani

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al Madison Squadre Garden di New York è andato in scena lo show di. Che si è detto «contento» di tornare nella città che ama. La stessa dove l’ex presidente è stato incriminato e condannato. «Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all’inflazione, farò tornare il sogno americano», ha assicurato l’ex presidente introdotto sul palco dall’ex First Lady Melania in una delle sue rare apparizioni in campagna elettorale. «Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca», ha aggiunto per poi attaccare la sua sfidante, la democratica Kamala Harris. «Ha distrutto il Paese: ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, ha importato criminali dalle prigioni di tutto il mondo, dal Venezuela al Congo».