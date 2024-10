Tvpertutti.it - Diaco «fa fuori» Adriana Volpe da BellaMa': colpa dell'ospitata a Verissimo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata di oggi di', programma pomeridiano condotto da Pierluigisu Rai2, i telespettatori hanno dovuto fare a menoa presenza di. La donna, ormai, era divenuta un'ospite fissa all'interno del format per quanto riguarda la prima puntataa settimana, ovvero, quella del lunedì. Oggi, però, le cose sono andate in maniera diversa in quanto la donna non è stata presente. Stando ad alcune indiscrezioni rivelate da Davide Maggio, pare che dietro questa decisione ci sia un certo malcontento da parte del conduttore nei riguardi. Nello specifico, sarebbe rimasto molto deluso dall'a donna anel salotto di Silvia Toffanin.