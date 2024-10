Quifinanza.it - Cosa sono i Big Data Analitycs?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Con la crescente digitalizzazione e l’espansione di internet ci si ritrova sempre più spesso a parlare di Big. Ma cheesattamente e quali vantaggi offrono? Ebbene, con tale termine si indica una grande quantità di informazioni raccolte da molte fonti diverse. Per poterle gestire in modo corretto e ottenere informazioni utili, però, è necessario utilizzare strumenti speciali e metodi avanzati. I dati raccolti posanche aiutare a scoprire collegamenti tra diversi fenomeni e fare delle previsioni future come la valutazione delle prestazioni di un’azienda. Nonostante il concetto di Bigesista da tempo, però, ha guadagnato rilevanza a partire dal 2000. Agli inizi di quegli anni, infatti, Doug Laney, un’analista di mercato ne definì le principali caratteristiche mediante le tre “V”.