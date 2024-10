Oasport.it - Cosa è successo a Leclerc nel GP del Messico: tra i doppiaggi e l’errore (con incidente sfiorato)

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Charlesha chiuso in terza posizione il Gran Premio del2024, valevole come ventesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è salito dunque sul podio per la sesta volta nelle ultime sette gare, portando a casa 16 punti (15+1 di bonus per il giro veloce) preziosi in ottica titolo costruttori per la Scuderia di Maranello. Un weekend non esaltante per il nativo del Principato, sconfitto abbastanza nettamente dal compagno di squadra Carlos Sainz in qualifica e poi anche nella corsa domenicale. Lo spagnolo è stato quasi perfetto, ottenendo la pole position e dominando il GP messicano (dopo aver perso la prima piazza solamente al via in favore di Max Verstappen), mentreha vissuto una gara complicata.