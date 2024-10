Clamorosa “bomba” di calciomercato, Totti pronto a ritornare a giocare al calcio? C’è una squadra di serie A che lo vuole fortemente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francesco Totti torna nuovamente a conquistare le prime pagine dei giornali. Se fino a pochi giorni fa erano pagine di gossip, dopo il suo presunto flirt con la prorompente giornalista Marialuisa Jacobelli, confermato dalla diretta interessata, questa volta l’ex Pupone si guadagna i primi titoli delle pagine di sport. Francesco Totti torna in serie A? Ecco chi lo vuole Francesco Totti si è ritirato a 41 anni e, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, non ha mai reciso del tutto il “cordone ombelicale” che lo lega al calcio e infatti ha partecipato alla Nations League organizzata da Piquè. Pur avendo avuto offerte lusinghiere nella sua lunghissima carriera, Milan e Real Madrid su tutte, Totti per 25 anni ha indossato sempre i colori giallorossi. Adesso però, a 7 anni dal ritiro, potrebbe esserci un clamoroso ritorno sui rettangolari verdi della serie A. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francescotorna nuovamente a conquistare le prime pagine dei giornali. Se fino a pochi giorni fa erano pagine di gossip, dopo il suo presunto flirt con la prorompente giornalista Marialuisa Jacobelli, confermato dalla diretta interessata, questa volta l’ex Pupone si guadagna i primi titoli delle pagine di sport. Francescotorna inA? Ecco chi loFrancescosi è ritirato a 41 anni e, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, non ha mai reciso del tutto il “cordone ombelicale” che lo lega ale infatti ha partecipato alla Nations League organizzata da Piquè. Pur avendo avuto offerte lusinghiere nella sua lunghissima carriera, Milan e Real Madrid su tutte,per 25 anni ha indossato sempre i colori giallorossi. Adesso però, a 7 anni dal ritiro, potrebbe esserci un clamoroso ritorno sui rettangolari verdi dellaA.

