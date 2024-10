Cina: portavoce, fiducia compromessa da trattative separate UE con certe aziende su prezzi EV (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pechino, 28 ott – (Xinhua) – La fiducia reciproca tra l’Unione Europea e la Cina sara’ compromessa se la parte europea condurra’ trattative separate per l’impegno in materia di prezzi con alcune aziende cinesi, impegnandosi al contempo in negoziati generali con la Cina sui veicoli elettrici (EV), ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese del Commercio. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: portavoce, fiducia compromessa da trattative separate UE con certe aziende su prezzi EV Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pechino, 28 ott – (Xinhua) – Lareciproca tra l’Unione Europea e lasara’se la parte europea condurra’per l’impegno in materia dicon alcunecinesi, impegnandosi al contempo in negoziati generali con lasui veicoli elettrici (EV), ha dichiarato oggi undel ministero cinese del Commercio. (Xin) Agenzia Xinhua

