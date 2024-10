Chi è Enrico Pazzali, il manager pubblico al centro del nuovo caso dossieraggio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Chi è Enrico Pazzali? Di lui esistono almeno tre versioni. La prima è quella che dà il gip che nega la richiesta d'arresto della Procura di Milano. Secondo il Gip lui non s Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Chi è Enrico Pazzali, il manager pubblico al centro del nuovo caso dossieraggio Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Chi è? Di lui esistono almeno tre versioni. La prima è quella che dà il gip che nega la richiesta d'arresto della Procura di Milano. Secondo il Gip lui non s Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chi è Enrico Pazzali, il manager pubblico al centro del nuovo caso dossieraggio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Presidente della Fondazione Fiera Milano, è il principale socio della società di investigazione Equalize, finita sotto inchiesta della Procura di Milano (Wired.it)

Milanese, 60 anni, una vita e una carriera ricca di relazioni e amicizie, alcune anche molto importi. Nessun nemico, o almeno nessuno fino ad ora. Sarebbe Enrico Pazzali, manager di Fiera Milano, l'uomo a capo della banda che avrebbe redatto ... (Today.it)

Presidente della Fondazione Fiera Milano, è il principale socio della società di investigazione Equalize, finita sotto inchiesta della Procura di Milano ... (wired.it)

Un «gigantesco mercato di informazioni personali» e riservate acquisite in modo illecito da banche dati strategiche per l'Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia ... (ilmessaggero.it)

Il profilo di Enrico Pazzali, le amicizie a destra e il suo ritorno in Fondazione Fiera nel 2019 voluto da Attilio Fontana ... (policymakermag.it)