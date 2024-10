Cecinema, che spettacolo. Oltre cento filmati in concorso al festival (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un successo la terza edizione di Cecinema, il festival di cortometraggi che celebra il cinema indipendente con uno sguardo ironico e provocatorio. La giornata finale ha visto la premiazione dei vincitori nelle diverse categorie, selezionati tra Oltre 100 corti provenienti da tutto il mondo. La giornata conclusiva, quella di domenica, ha coinvolto molti ospiti tra cui il duo artistico Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che, in videocollegamento, hanno risposto alle domande del pubblico, affrontando tematiche come razzismo, gentrificazione e le contaminazioni tra personaggi e ambiente. L’edizione di quest’anno ha confermato l’elevata qualità artistica e la grande partecipazione sia locale che da parte degli addetti ai lavori. Lanazione.it - Cecinema, che spettacolo. Oltre cento filmati in concorso al festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un successo la terza edizione di, ildi cortometraggi che celebra il cinema indipendente con uno sguardo ironico e provocatorio. La giornata finale ha visto la premiazione dei vincitori nelle diverse categorie, selezionati tra100 corti provenienti da tutto il mondo. La giornata conclusiva, quella di domenica, ha coinvolto molti ospiti tra cui il duo artistico Flavia Mastrella e Antonio Rezza, che, in videocollegamento, hanno risposto alle domande del pubblico, affrontando tematiche come razzismo, gentrificazione e le contaminazioni tra personaggi e ambiente. L’edizione di quest’anno ha confermato l’elevata qualità artistica e la grande partecipazione sia locale che da parte degli addetti ai lavori.

