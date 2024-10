Dilei.it - Cavoli, cavolfiori, broccoli, perché le crucifere fanno bene e quando limitarle nella dieta

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un pizzico di storia, per iniziare. La Contessa Du Barry, ultima favorita di Luigi XV e “sostituta” di Madame de Pompadour, aveva l’abitudine di consumare il classico “brodino” di carne e, cui faceva seguire un contorno di cavolfiore bollito, ricoperto di una speciale salsa e poi gratinato. Andando più indietro nel tempo si arriva addirittura ai tempi dell’antica Roma, in cui levenivano considerate piante di grande utilità in senso curativo. E gli antichi romani, si sa, spesso hanno precorso quanto oggi la scienza propone.le, ovvero la famiglia che raccoglie questi vegetali, possono essere alleati per ilssere. Alimenti che contrastano i rischi di tumore Anche oggi, in un mondo sicuramente diverso rispetto a quello di 2000 anni orsono, dobbiamo ricordarci l’importanza di, broccoletti,ni di Bruxelles e simili.