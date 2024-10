Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Possibile che la storia non ci abbia insegnato nulla? In Ucraina è successo ciò che avvenne in Jugoslavia negli anni Novanta”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Quello che è avvenuto inè esattamente ciò che successecon lache lanon ci?“. Lo ha detto il filosofo Massimodurante una lezione, davanti agli studenti del Liceo Albertini di Nola, sul ruolo dell’Europa e dell’Italia nelle relazioni internazionali e, in modo particolare, nel conflitto russo-ucraino. ”È clamoroso ciò che èin. Che guerra è? È una guerra civile, che come si sa è la più feroce e crudele. Si è scatenata come guerra civile tra la maggioranzae la minoranza filorussa in determinate aree sul confine. E cos’erala Yugoslavia? La stessa cosa, si scatena una guerra civile tra nazioni diverse rette da un governo dittatoriale, esattamente come la Federazione russa, che volevano entrare in Europa.