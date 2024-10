Terzotemponapoli.com - Borghi: “Le prossime sette partite possono pesare veramente”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Stefano, telecronista Sky Sport, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo. Il telecronista ha parlato del Napoli di Conte. Di seguito le sue parole.: “Conte ha saputo riportare il Napoli in alto” Così il telecronista: “È un percorso nato con Verona-Napoli, poi Conte ha saputo riportare il Napoli in alto. Lequesto Napoli. La cosa da fare non è tanto proiettarsi tanto verso il futuro, ma prendere il presente che è molto buono. Questa squadra può fare una stagione da protagonista, ma bisogna aspettare per dire che vincerà il campionato. L’anno scorso sarebbe stato un disastro anche con Conte? La stagione scorsa è stata davvero un disastro, dove sono state sbagliate tutte le scelte, ma il Napoli ha dimostrato di aver imparato la lezione.