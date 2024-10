Lanazione.it - Bambini “supereroi” nel riconoscere i sintomi dell’ictus: al via il progetto Fast Heroes nelle scuole primarie della Provincia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 –e accrescere la consapevolezza di quanto sia importante intervenire tempestivamente. È questo l’obiettivo di, un’iniziativa internazionale educativo-didattica, portata avanti in Italia da A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), rivolta agli studenti delleper insegnare aia identificare il “trombo malefico” e agire in modo rapido chiamando il 112. Il- promosso dai Dipartimenti Emergenza Urgenza e Educazione alla SaluteAsl Toscana sud est insieme all'Ufficio Scolasticole - stato presentato stamani all’Auditorium del San Donato e coinvolgerà gli Istituti Comprensividi Arezzo.