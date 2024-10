Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 ottobre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), lunedì 28è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 28, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata disi parlerà ampiamente di Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di chiudere la frequentazione con Salvatore, ma per lei le sorprese sono dietro l’angolo. Un nuovo cavaliere, infatti, sarà lì per conoscerla meglio: è più giovane, ha vissuto in Canada e sembra divertente. Sarà la volta buona. Spazio poi per Mario Cusitore che chiuderà la frequentazione con Margherita. Per i tronisti, Francesca sta conoscendo meglio Gianmarco, Michele ha portato in esterna Veronica.