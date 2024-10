Metropolitanmagazine.it - Anche gli Stereophonics in Italia: suoneranno all’Alcatraz di Milano nel 2025

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non si fa in tempo ad annunciare un protagonista dell’estate musicalena del, che ne arrivano altri. Dopola notizia di stamattina dei Thirty Seconds To Mars, che torneranno nella nostra penisola per cinque date estive, ora le ultime news arrivano dalla terra di Sua Maestà. Gli, gruppo musicale costituitosi in Galles nel 1992, hanno appena rivelato che il loro No Hit Left Behind Spring Tourfarà tappain. Appuntamento mercoledì 14 maggiodiper cantare i maggiori successi dei veterani del britpop e per ascoltare il loro nuovo album, in uscita il prossimo anno. Si tratta della prima tournée europea dopo cinque anni di assenza.