Movieplayer.it - Altrimenti ci arrabbiamo: Infinity+ e la Festa di Roma presentano il restauro per i 50 anni del film

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il classico con Bud Spencer e Terence Hill rinato a nuova vita grazie alla collaborazione trae ladel Cinema diin occasione dei 50dall'uscita nelle sale cinematografiche. Sono passati 50dal 1974, anno di uscita del cultcidiretto da Marcello Fondato interpretato dall'irresistibile coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Impreziosita dalle indimenticabili musiche degli Oliver Onions, la commedia divenne campione di incassi di quella stagione per poi assurgere nell'olimpo dei cult.- channel della piattaforma Mediaset Infinity - ha reso omaggio alriportando sul grande schermo Terence Hill e Bud Spencer a bordo dell'iconica Dune Buggy in una versione restaurata totalmente in alta definizione presentata in anteprima alladel Cinema diche si è conclusa lo