Lanazione.it - Alluvione, la conta dei danni. “L’emergenza rifiuti non è finita, si continua ancora a lavorare”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Siena, 28 ottobre 2024 – “Abbiamo fatto una task force con i comuni interessati dall’Siena, Sovicille, la zona della Valdelsa ma anche in provincia di Livorno da Suvereto a Campiglia Marittima, per rimuovere tutto il materiale distrutto dall’ondata di maltempo”. Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana, non puòfare un bilancio della mole deiprovocato dal violento nubifragio che si è abbattuto sui nostri territori: “non è”. Ma raccosa è stato fatto in questi giorni complicati. “Un collegamento continuo H24 con i tecnici comunali che, di volta volta, individuavano i luoghio dove intervenire con i mezzi. La priorità è stata data alla messa in sicurezza delle strade e della viabilità. Rimuovere la terra, la ghiaia, il fango con i potenti lavastrada e spazzatrici”.