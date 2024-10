Alluvionati, ultima beffa: ora le assicurazioni costano molto di più. Imprese nei guai (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – L’alluvione continua a costare caro anche a distanza di un anno. Assicurarsi contro le catastrofi naturali, obbligatorio a partire dal primo gennaio 2025, farà spendere alle aziende almeno il 30% in più del 2023, quando quasi nessuno aveva sottoscritto una polizza se non quella classica contro gli incendi. Purtroppo il disastro della notte fra il 2 e il 3 novembre ha reso chiaro che l’alluvione non è più un rischio soltanto potenziale e quello che è successo in Emilia Romagna e sulla costa toscana negli ultimi giorni e nelle ultime ore, per non parlare delle nuove inondazioni a Campi a settembre, ha ribadito il concetto. Il rischio di finire sott’acqua è concreto e quindi tutelarsi costa, caro. Lanazione.it - Alluvionati, ultima beffa: ora le assicurazioni costano molto di più. Imprese nei guai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 28 ottobre 2024 – L’alluvione continua a costare caro anche a distanza di un anno. Assicurarsi contro le catastrofi naturali, obbligatorio a partire dal primo gennaio 2025, farà spendere alle aziende almeno il 30% in più del 2023, quando quasi nessuno aveva sottoscritto una polizza se non quella classica contro gli incendi. Purtroppo il disastro della notte fra il 2 e il 3 novembre ha reso chiaro che l’alluvione non è più un rischio soltanto potenziale e quello che è successo in Emilia Romagna e sulla costa toscana negli ultimi giorni e nelle ultime ore, per non parlare delle nuove inondazioni a Campi a settembre, ha ribadito il concetto. Il rischio di finire sott’acqua è concreto e quindi tutelarsi costa, caro.

