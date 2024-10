Adriana Volpe, salta l’ospitata a BellaMa’: “Diaco non l’avrebbe gradita a Verissimo” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Adriana Volpe, da un po’ di tempo a questa parte, faceva parte del cast fisso di BellaMa’ durante la puntata del lunedì dove veniva chiamata a “scontrarsi” con Antonella Elia in sfide di ballo: una a braccetto con un arzillo anziano, l’altra con un ragazzino appena uscito dalle scuole superiori. (Il programma non ha alcun senso, lo so). Oggi però la conduttrice non si sarebbe vista nello studio di Rai2 e stando a quanto scritto da Mattia Buonocore su DavideMaggio.it, la “colpa” sarebbe la sua intervista a Verissimo. “Diaco non perdona. Oggi i telespettatori di BellaMa’ dovranno fare a meno di una presenza fissa: Adriana Volpe. Il motivo? Stando a quanto ci risulta, il conduttore non avrebbe gradito la presenza a Verissimo della sua guest star del lunedì. Biccy.it - Adriana Volpe, salta l’ospitata a BellaMa’: “Diaco non l’avrebbe gradita a Verissimo” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), da un po’ di tempo a questa parte, faceva parte del cast fisso didurante la puntata del lunedì dove veniva chiamata a “scontrarsi” con Antonella Elia in sfide di ballo: una a braccetto con un arzillo anziano, l’altra con un ragazzino appena uscito dalle scuole superiori. (Il programma non ha alcun senso, lo so). Oggi però la conduttrice non si sarebbe vista nello studio di Rai2 e stando a quanto scritto da Mattia Buonocore su DavideMaggio.it, la “colpa” sarebbe la sua intervista a. “non perdona. Oggi i telespettatori didovranno fare a meno di una presenza fissa:. Il motivo? Stando a quanto ci risulta, il conduttore non avrebbe gradito la presenza adella sua guest star del lunedì.

