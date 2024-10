Bollicinevip.com - Adriana Volpe ha ritrovato l’amore: “Ha portato un raggio di sole e tanti sorrisi nella mia vita”

Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nuovo amore per, a Verissimo svela di chi si trattanon è più single, per la prima volta parla dell’uomo che le ha rubato il cuorepuntata che andata in onda ieri, domenica 27 ottobre 2024,è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e tra le varie cose si è lasciata sfuggire interessanti e inedite rivelazioni in merito alla sua sfera sentimentale. Da qualche mese non è più single, la splendida conduttrice ha infattidopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli. Nel salone di Silvia Toffanin ha svelato che si tratta di Dario Cosni, i due si sono conosciuti sul piccolo schermo durante un suo programma. Alla conduttrice ha rivelato: “Ero chiusa a riccio e non ero aperta al. Credevo di non averne bisogno. Mi trovavo in un periodo in cui nemmeno pensavo a quell’aspetto dalla mia