Milano, 28 ott. (askanews) - Toni Collette, Nicholas Hoult e il cast di "Giurato numero 2" sfilano sul tappeto rosso alla prima mondiale del film all'AFI Fest di Los Angeles. È l'ultima opera della leggenda di Hollywood Clint Eastwood segue i dilemmi morali di Nicholas Hoult, che deve affrontare un imbarazzante avvenimento del suo passato quando viene nominato Giurato.

A Los Angeles prima mondiale per "Giurato numero 2" di Clint Eastwood

Milano, 28 ott. (askanews) – Toni Collette, Nicholas Hoult e il cast di “Giurato numero 2” sfilano sul tappeto rosso alla prima mondiale del film all’AFI Fest di Los Angeles. È l’ultima opera della le ... (askanews.it)

