Zamorano accende Inter-Juventus: "Non dimenticheremo mai il furto del 1998" (Di domenica 27 ottobre 2024) Ivan Zamorano, ex attaccante cileno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Juventus, ricordando il suo passato in nerazzurro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ivan, ex attaccante cileno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno di, ricordando il suo passato in nerazzurro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Zamorano accende Inter-Juventus: "Non dimenticheremo mai il furto del 1998" - Ivan Zamorano, ex attaccante cileno, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Juventus, ricordando il suo passato in nerazzurro e la sfida passata. (calciomercato.com)

Zamorano: “Inter-Juventus è la storia. Su Lautaro e Thuram…” - Visualizzazioni: 28 L’ex calciatore dell’Inter Ivan Zamorano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo al derby d’Italia. L’attaccante cileno ex Inter e Real M ... (calciostyle.it)

Zamorano, frecciata alla Juventus: "Che furto nel 1998. Non dimenticherò mai" - L'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, si è proiettato alla sfida tra la Juventus e l'Inter. Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alcune dichiarazioni ai ... (areanapoli.it)

Zamorano è tornato sullo Scudetto del 1998: le dichiarazioni che infiammano l’avvicinamento a Inter-Juventus. Le sue parole - Zamorano è tornato sullo Scudetto del 1998: le dichiarazioni che infiammano l’avvicinamento a Inter-Juventus. Le sue parole Ivan Zamorano, a La Gazzetta dello Sport, “incendia” il derby d’Italia tra I ... (juventusnews24.com)