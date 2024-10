World Tour di Short Track, Italia Femminile sul podio: la Staffetta centra il successo a Montreal (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva prestissimo la prima grande soddisfazione azzurra della stagione nell’ISU World Tour di Short Track. Sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena di Montréal, nel sabato di gare della prima tappa del circuito internazionale, la Staffetta Femminile Italiana composta da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) si impone sulla concorrenza e centra così il primo podio tricolore della stagione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva prestissimo la prima grande soddisfazione azzurra della stagione nell’ISUdi. Sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena di Montréal, nel sabato di gare della prima tappa del circuito internazionale, lana composta da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (C.S. Esercito), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) si impone sulla concorrenza ecosì il primotricolore della stagione.

