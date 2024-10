Oasport.it - VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez nel GP di Thailandia

(Di domenica 27 ottobre 2024)getta alle ortiche un ottimo piazzamento nel Gran Premio dia Buriram. Lo spagnolo della Ducati Pramac è caduto mentre era ingaggiato in un bellissimo duello con Francesco Bagnaia: una scivolata che gli è costata sicuramente il podio, se non addirittura qualcosa in più. Sappiamo infatti comesia particolarmente a suo agio sul bagnato, è partito alla grande, si è ritrovato velocemente nelle prime tre posizioni, poi ha approfittato di un errore da parte di Martin e ha provato in tutti i modi a sorpassare anche Bagnaia, non riuscendoci. “Mi è mancata un po’ di pazienza” – ha dichiarato l’iberico dopo la gara. Qualche rischio di troppo e un errore sicuramente evitabile per provare a passare il tre volte campione del mondo, un sorpasso alla fine non riuscito.riprenderà poi la gara dalle retrovie e chiuderà in undicesima posizione.