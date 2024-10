Via dell’Amore, ci risiamo. Cede la rete e frana tutto. Danni al tunnel paramassi (Di domenica 27 ottobre 2024) Quando la settimana scorsa il versante che sovrasta la Via dell’Amore ha cominciato a mostrare i primi segni di cedimento, tutti a Riomaggiore e Manarola hanno incrociato le dita, sperando che si trattasse di un episodio isolato e di lieve entità. Ma le forti piogge cadute tra venerdì e sabato hanno aggravato la situazione e provocato un cedimento della rete paramassi posta a protezione della falesia che sovrasta uno dei tunnel che si snodano lungo il percorso a picco a sul mare. La colata di detriti e fango, che la settimana scorsa si era ’appoggiata’ sulla barriera ha sfondato la protezione ed è finita a valle, trascinandosi dietro anche un masso che è precipitato sulla copertura della galleria, danneggiandola e determinando un distacco dell’intonaco interno. Lanazione.it - Via dell’Amore, ci risiamo. Cede la rete e frana tutto. Danni al tunnel paramassi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Quando la settimana scorsa il versante che sovrasta la Viaha cominciato a mostrare i primi segni di cedimento, tutti a Riomaggiore e Manarola hanno incrociato le dita, sperando che si trattasse di un episodio isolato e di lieve entità. Ma le forti piogge cadute tra venerdì e sabato hanno aggravato la situazione e provocato un cedimento dellaposta a protezione della falesia che sovrasta uno deiche si snodano lungo il percorso a picco a sul mare. La colata di detriti e fango, che la settimana scorsa si era ’appoggiata’ sulla barriera ha sfondato la protezione ed è finita a valle, trascinandosi dietro anche un masso che è precipitato sulla copertura della galleria, danneggiandola e determinando un distacco dell’intonaco interno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, cede rete paramassi Via dell'Amore chiusa alle 5 Terre - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (giornaledibrescia.it)

‘Il canto di Edipo’, cambia la lingua ma resta un vero mistero. La recensione di Anna Bandettini - Lo spettacolo di Alessandro Serra dal 29 allo Strehler di Milano e in tournée con sovratitoli Ci risiamo. Dopo il trionfale Macbettu, il Macbeth tradotto in sardo che non sfregiava, ma esaltava Shakes ... (repubblica.it)