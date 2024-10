Totti-Bocchi: crisi rientrata, la meta scelta (Di domenica 27 ottobre 2024) Totti-Bocchi: la crisi è rientrata? I due appaiono felici e spensierati nuovamente insieme. La meta Totti-Bocchi, da diversi giorni ha iniziato a circolare aria di crisi tra Francesco e Noemi. Qualcosa però nelle ultime ore sta cambiando. I due erano stati paparazzati all’aeroporto insieme, ed infatti insieme stanno trascorrendo questi nuovi giorni di fine ottobre.Leggi anche Grande Fratello, i timori di Shaila. La confessione rivelata a Maica Ecco cosa è emerso: la meta scelta Stando a quanto riporta Novella2000, il settimanale Gente aveva beccato l’ex Capitano della Roma in compagnia della giornalista e conduttrice di SportMediaset, Marialuisa Jacobelli in un noto hotel di Roma. Dopo il gossip lanciato, la Jacobelli è intervenuta spiazzando tutti con delle dichiarazioni. Da Francesco Totti invece non è ancora avvenuta nessuna smentita e nessuna conferma. 361magazine.com - Totti-Bocchi: crisi rientrata, la meta scelta Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 27 ottobre 2024): la? I due appaiono felici e spensierati nuovamente insieme. La, da diversi giorni ha iniziato a circolare aria ditra Francesco e Noemi. Qualcosa però nelle ultime ore sta cambiando. I due erano stati paparazzati all’aeroporto insieme, ed infatti insieme stanno trascorrendo questi nuovi giorni di fine ottobre.Leggi anche Grande Fratello, i timori di Shaila. La confessione rivelata a Maica Ecco cosa è emerso: laStando a quanto riporta Novella2000, il settimanale Gente aveva beccato l’ex Capitano della Roma in compagnia della giornalista e conduttrice di SportMediaset, Marialuisa Jacobelli in un noto hotel di Roma. Dopo il gossip lanciato, la Jacobelli è intervenuta spiazzando tutti con delle dichiarazioni. Da Francescoinvece non è ancora avvenuta nessuna smentita e nessuna conferma.

