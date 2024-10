Sempre al tuo fianco, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Va in onda oggi, domenica 27 ottobre, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la sesta e ultima puntata della serie televisiva "Sempre al tuo fianco". Diretta da Marco Pontecorvo, ha raccontato nel corso di sei appuntamenti le vite professionali e private di alcuni membri della Protezione Civile Italiana Europa.today.it - Sempre al tuo fianco, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Va in onda oggi, domenica 27 ottobre, a partire dalle 21.30 su Rai 1, la sesta edella serie televisiva "al tuo". Diretta da Marco Pontecorvo, ha raccontato nel corso di sei appuntamenti le vite professionali e private di alcuni membri della Protezione Civile Italiana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La rosa della vendetta, Sempre al tuo fianco o Pearl Harbor? La tv del 27 ottobre - Per la prima serata in tv, domenica 27 ottobre, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sempre al tuo fianco”, con Ambra Angiolini e Andrea Bosca. (bergamonews.it)

5 segni zodiacali più premurosi che staranno sempre al tuo fianco - Ci sono alcune persone che sembrano essere nate per prendersi cura degli altri. Ti ascoltano, ti sostengono, e ti stanno vicino nei momenti più difficili. E se guardiamo al loro segno zodiacale, possi ... (castellinews.it)

Ascolti tv, testa a testa tra ‘La rosa della vendetta’ su Canale 5 e ‘Sempre al tuo fianco’ su Rai 1 - Testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 per la prima serata di domenica 20 ottobre. La rosa della vendetta su Canale 5 si aggiudica il primo posto della classifica degli ascolti con 2.476.000 di spettatori ... (repubblica.it)

Ascolti tv, Le Iene cresce e Fazio cala. De Filippi regina del pomeriggio - Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, la fiction Sempre al tuo fianco con Ambra Angiolini e ... (iltempo.it)