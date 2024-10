Bergamonews.it - Scoprire Bergamo e le sue valli attraverso 20 nuovi percorsi

(Di domenica 27 ottobre 2024). Visitlancia una nuova iniziativa che invita a esplorare la città e le sue affascinantidi trekking e passeggiate studiate per rispondere alla crescente domanda di turismo lento e sostenibile. In un contesto in cui i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche e a contatto con la natura, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere un nuovo modo di vivere eil territorio bergamasco. L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, si compone di due mappe cartacee: “Top10 passeggiate in città e sui colli di” e “Top10trekking in provincia di”. Questi itinerari, disponibili anche in formato digitale sul sito di Visite tramite l’App Orobie Active, offrono un viaggio alla scoperta di luoghi incantevoli, spesso al di fuori delle rotte turistiche più battute.