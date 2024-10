Thesocialpost.it - Sangiuliano-Boccia, a Report la foto della ferita alla testa

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una nuova clip dell’inchiesta di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, rivela dettagli inediti sullo scandalo che ha travolto il ministeroCultura e portato alle dimissioni di Gennaro. Il filmato, condiviso sui socialtrasmissione, sarà trasmesso questa sera, domenica 27 ottobre, alle 20.30 su Rai3. Laesclusiva e la denuncia Secondo quanto anticipato da, la nuova clip mostra in esclusiva ladi una profonda, definita come la prova principale nella denuncia per aggressione presentata dall’ex ministro contro Maria Rosaria, imprenditrice di Pompei. Stando a quanto dichiarato nella denuncia, l’incidente sarebbe avvenuto lo scorso 16 luglio in una stanza dell’hotel Nazionale di Sanremo, al termine di una discussione animata.