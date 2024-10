Anteprima24.it - Salerno Ponteggi 92?, la capolista San Giovanni Valdarno espugna Matierno: granatine ko

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNiente da fare per la’92 contro laSan. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena la spuntano le toscane con un perentorio 69-96 nel match valevole per la quarta giornata della Techfind Serie A2 femminile. La Polisportiva Galli Sanè squadra costruita per tentare il salto di categoria e lo ha dimostrato al PalaSilvestri. L’aggressività dellein partenza sfocia nel limite dei troppi falli che mandano la squadra di coach Di Lorenzo in bonus dopo soli tre minuti. Nelle toscane, Rossini scrive percentuali importanti ed è inarrestabile. Il primo parziale (13-20) è prologo di un secondo quarto in cui Oliveira prova a risollevare le sorti delle sue ma le ospiti continuano a viaggiare ad alta velocità (34-45 all’intervallo lungo).