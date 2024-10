Sport.quotidiano.net - Robur all’assalto della Sangiovannese. Barbieri: "C’è tanta voglia di reagire"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "La squadra sta bene, è ripartita alla grande, nei ragazzi c’èdie, soprattutto, di giocare": a presentare la sfida Siena-, il vice allenatore bianconero Alessandro(nella foto). "Dopo la gara con il Poggibonsi abbiamo analizzato bene gli errori commessi, anche da noipanchina – spiega il mister –: dobbiamo giocare di più a calcio, indipendentemente dal sistema utilizzato. Ci siamo affidati troppo ai lanci lunghi, anche con la giocata libera, non va bene". "Abbiamo comunque ottenuto un punto contro la terza forza del girone – prosegue–, con i ragazzi in condizioni non ottimali e un derby perso appena qualche giorno prima alle spalle. Eppure, nel primo tempo, abbiamo fatto le nostre giocate. Alla fine loro erano più in gamba, avendo avuto anche un giorno di preparazione in più". Prosegue,