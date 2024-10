Pm | hacker in contatto con mafieservizi

Pm:hacker in contatto con mafie,servizi (Di domenica 27 ottobre 2024) 12.00 Nunzio Samuele Calamucci,uno degli arrestati nell'inchiesta sui dati riservati trafugati,diceva parlando con il superpoliziotto Carmine Gallo,di avere "un hard disk contenente 800mila Sdi" ossia informazioni acquisite dalla banca dati delle forze dell'ordine. Emerge dagli atti dell'inchiesta Dda di Milano La banda di hacker al centro dell'indagine gode di"appoggi di alto livello in ambienti di criminalià mafiosa e servizi segreti stranieri"scrive il Pm,spiegando che ogni "componente" aveva suoi contatti "per reperire i dati". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 12.00 Nunzio Samuele Calamucci,uno degli arrestati nell'inchiesta sui dati riservati trafugati,diceva parlando con il superpoliziotto Carmine Gallo,di avere "un hard disk contenente 800mila Sdi" ossia informazioni acquisite dalla banca dati delle forze dell'ordine. Emerge dagli atti dell'inchiesta Dda di Milano La banda dial centro dell'indagine gode di"appoggi di alto livello in ambienti di criminalià mafiosa e servizi segreti stranieri"scrive il Pm,spiegando che ogni "componente" aveva suoi contatti "per reperire i dati".

