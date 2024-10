Piera Maggio, chi è il padre di Denise? Le figure di Pietro Pulizzi e Toni Pipitone (Di domenica 27 ottobre 2024) Al tempo della scomparsa di Denise, avvenuto l’1 settembre 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo, Piera Maggio era sposata con Toni Pipitone, che si è preso cura della piccola fino all’ultimo giorno, ma in seguito – con l’avanzare delle indagini – la donna ha confessato di aver avuto una relazione con Pietro Pulizzi, vero padre della giovane. I due coniugi hanno poi divorziato e la Maggio ha portato avanti la relazione con Pulizzi, che all’epoca della tragedia era sposato con Anna Corona, dalla quale ha avuto due figlie: Jessica e Alice. Metropolitanmagazine.it - Piera Maggio, chi è il padre di Denise? Le figure di Pietro Pulizzi e Toni Pipitone Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al tempo della scomparsa di, avvenuto l’1 settembre 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo,era sposata con, che si è preso cura della piccola fino all’ultimo giorno, ma in seguito – con l’avanzare delle indagini – la donna ha confessato di aver avuto una relazione con, verodella giovane. I due coniugi hanno poi divorziato e laha portato avanti la relazione con, che all’epoca della tragedia era sposato con Anna Corona, dalla quale ha avuto due figlie: Jessica e Alice.

