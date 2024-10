Papa Francesco invita alla compassione verso i poveri durante l’Angelus in San Pietro (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della Città del Vaticano, Papa Francesco ha svolto un Angelus che ha toccato profondamente tematiche legate alla cura per i più bisognosi. Il suo discorso si è focalizzato sulla figura di Bartimeo, un cieco guarito da Gesù, mettendo in luce l’importanza di vedere e ascoltare chi si trova in difficoltà. Nessuno dovrebbe restare indifferente davanti al grido di aiuto degli emarginati; il Papa invita tutti a riflettere sul nostro atteggiamento verso il dolore altrui e sul significato reale dell’elemosina. La guarigione di Bartimeo: un simbolo di speranza Nel Vangelo di Marco, la storia di Bartimeo rappresenta un potente richiamo alla sensibilità umana. Mentre la folla ignora il mendicante, Gesù lo nota immediatamente. Questo gesto di ascolto e presenza diviene emblema della vera compassione. Gaeta.it - Papa Francesco invita alla compassione verso i poveri durante l’Angelus in San Pietro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore della Città del Vaticano,ha svolto un Angelus che ha toccato profondamente tematiche legatecura per i più bisognosi. Il suo discorso si è focalizzato sulla figura di Bartimeo, un cieco guarito da Gesù, mettendo in luce l’importanza di vedere e ascoltare chi si trova in difficoltà. Nessuno dovrebbe restare indifferente davanti al grido di aiuto degli emarginati; iltutti a riflettere sul nostro atteggiamentoil dolore altrui e sul significato reale dell’elemosina. La guarigione di Bartimeo: un simbolo di speranza Nel Vangelo di Marco, la storia di Bartimeo rappresenta un potente richiamosensibilità umana. Mentre la folla ignora il mendicante, Gesù lo nota immediatamente. Questo gesto di ascolto e presenza diviene emblema della vera

