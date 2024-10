Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio è morto in un’incidente stradale per colpa dell’alcol. Poco prima aveva avuto un presentimento”: la storia di mamma Sonia commuove Tu sì que vales. Maria De Filippi la invita ad Amici

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono qui per raccontarvi una, lamia e di mioNicolas: lui non la può raccontare perché è mancato in un incedenteil 25 novembre del 2018”. È cominciato così il racconto diMezzadri a Tu si que, nella puntata di sabato 26 ottobre. Tra una esibizione e un momento di puro show, durante il talent diDesi è aperta una parentesi inaspettata e molto potente, complice laraccontata dalladi Nicola Comati,giovanissimo a causa di un incidenteprovocato dall’alcol. “Era un sabato sera come tanti, quella sera doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi erano molto carichi ma non sono mai arrivati in discoteca”, ha raccontato la donna. A tre chilometri da casa, il ragazzo che guidava la macchina ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo.