Maratona Venezia 2024 oggi in tv | canale orario e diretta streaming running

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sta per terminare l’attesa per ladi: ecco tutte le informazioni per seguire la gara. Grande attesa per la 38esima edizione della celebre corsa sul percorso di 42,197 km tra le strade della città veneta, che quest’anno registra il record di iscritti con oltre 17mila atleti al via. In chiave Italia, fari puntati sul debutto del marocchino classe 1997 naturalizzato italiano Ahmed Ouhda, ma anche sul 42enne Alessio Milani, che vestirà la maglia azzurra ai Mondiali di 100 km a Bangalore (India, 7 dicembre). Tra le donne, invece, sono in gara Ivana Iozzia (8 presenze in Nazionale), Bendetta Coliva e Federica Moroni (quest’anno trionfatrice al Passatore e protagonista della 100 km del Conero, dove ha stabilito il nuovo primato italiano della distanza in 7h27’50”). Non mancano poi tanti atleti di altissimo livello provenienti dall’Africa e non solo.