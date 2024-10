Lutto per Demi Lovato, è morta la figlia di sua sorella dopo il parto: “Sarò per sempre la tua zia” (Di domenica 27 ottobre 2024) Demi Lovato piange la morte della nipote, la figlia della sorella Madison De La Garza morta dopo il parto cesario d'urgenza. La drammatica vicenda è avvenuta un mese fa, ma la famiglia la rende pubblica soltanto ora. "Sono così grata di averti abbracciato", le parole sui social. Fanpage.it - Lutto per Demi Lovato, è morta la figlia di sua sorella dopo il parto: “Sarò per sempre la tua zia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)piange la morte della nipote, ladellaMadison De La Garzailcesario d'urgenza. La drammatica vicenda è avvenuta un mese fa, ma la famiglia la rende pubblica soltanto ora. "Sono così grata di averti abbracciato", le parole sui social.

